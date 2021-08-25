Оператор ГТС Украины поборется за управление "Северным потоком-2" – Макогон

Сергей Макогон фото: Facebook Макогона

"Оператор ГТС Украины" предложит свои услуги по управлению газопроводом "Северный поток-2".

Об этом в Facebook сообщил глава компании Сергей Макогон.

"Очень долгожданное и важное решение немецкого суда относительно требований к оператору Северного Потока-2. Газопровод "Северный поток -2" не освобожден от правил Европейского Союза, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков газа, поступающего в них, для обеспечения честной конкуренции, постановил в среду немецкий суд.

Это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по ПП2. Борьба продолжается!", - написал он, комментируя решение немецкого суда.

"Предложим наши услуги по управлению Северным Потоком 2 как реально независимый от РФ оператор ГТС", - добавил Макогон в комментарии к своему посту.

Напомним:

Высший земельный суд Дюссельдорфа в среду вынес решение против Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", который оспаривал решение о подчинении трубопровода газовой директиве ЕС.

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

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