Глава Минфина рассказал, от чего зависит введение локдауна

Сергей Марченко фото: эп

Введение локдауна зависит от сознания общества в вопросах вакцинации, но оснований для ожиданий катастрофических последствий новых штаммов COVID-19 нет.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Риски остаются. Это низкие темпы вакцинации. Сейчас они довольно серьезные, но в обществе должно быть понимание, что локдауны зависят от сознания общества в вопросах вакцинации", - отметил министр.

По его словам, медицинская система сейчас готова "к шокам и всплескам".

"Я лично вакцинировался, вакцинировал свою семью и родителей", - добавил он.

В то же время министр уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли предполагать проект бюджета на 2022 год средства на вакцинацию.

"Мы уже закупили столько вакцин, нам бы их использовать. Около 40 млн доз. Кажется, наибольшая доля Pfizer", - резюмировал он.

Напомним:

Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин до 1 октября в связи с ростом количества госпитализаций и тяжелых больных COVID-19.

За сутки 24 августа в Украине зафиксировали 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 682 человека, умерли 20 больных, выздоровели 382 человека.