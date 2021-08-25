Суд в США отклонил иск Коломойского и продолжил рассмотрение дела "Приватбанка"

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23 августа 2021 года Канцлерский Суд отклонил ходатайство экс-акционеров "Приватбанка" о прекращении рассмотрения дела по иску банка, также суд ограничил использование активов ответчиков.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Судья Джозеф Р. Слайтс ІІІ отклонил ходатайство ответчиков о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка. Экс-акционеры Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов заявляли, что дело якобы должно рассматриваться судами Украины.

В то же время, суд удовлетворил ходатайство ответчиков и приостановил производство по отдельной части, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены по существу.

Согласно решению, Канцлерский Суд штата Делавэр продолжит рассмотрение дела по гражданскому иску "ПриватБанка" против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других юридических и физических лиц. Речь идет о взыскании убытков, вызванных ответчиками банка к его национализации в декабре 2016 года.

Также суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и вынес приказ о сохранении активов, которым наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с различными активами ответчиков в США.

Этот приказ в суде назвали "гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более 600 млн долларов, возмещения которых он требует в рамках этого производства".

"Рассмотрение дела продолжается, теперь суд перейдет к решению ряда промежуточных процессуальных вопросов, что приблизит дело до судебного заседания по существу", - комментируют в ПриватБанке.

Экономическая правда