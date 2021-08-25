Суд Германии вынесет решение по делу "Северного потока-2"

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Ожидается, что в среду Высший земельный суд Дюссельдорфа вынесет решение по жалобе акционерного общества "Северный поток-2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя пресс-службы суда

Прямая речь собеседницы: "На заседании не будут присутствовать участники процесса, будет оглашено решение".

Детали: Оператор "Северного потока 2" ранее обжаловал решение регулятора не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, которая в Германии регулируется соответствующим национальным законом.

Жалоба была подана в отношении параграфа 28б закона об энергетической экономике ФРГ.

Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до 23 мая 2019 года.

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

К вопросу дальнейшего строительства газопровода решение суда в Дюссельдорфе никакого отношения не имеет, уточнили в пресс-службе суда.

Украинская правда