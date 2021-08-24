Украина и США договорились вести стратегический диалог по вопросам энергетики
Украина и Соединенные Штаты создадут Платформу стратегического диалога (SECD), охватывающую вопросы энергобезопасности и декарбонизации – ее детали министры энергетики двух стран обсудят во время встречи в Вашингтоне.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики по итогам встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и министерки энергетики США Дженнифер Гренголм.
Галущенко заявил, что платформу важно использовать для разработки практических решений по поддержке энергетического перехода Украины и повышения ее энергетической безопасности.
Стороны обсудили результаты трехсторонней встречи между министрами энергетики США, Германии и Украины, и конкретные шаги по обеспечению энергетической безопасности Украины.
В этом контексте обсудили противодействие проекту Северный поток-2 и методы предотвращения использования Россией газа как оружия против Украины.
"Стратегический диалог в сфере энергетики и климата - это инструмент для энергетического сотрудничества между Украиной и США", - пояснил Галущенко. SECD будет охватывать различные сферы: декарбонизация, энергетическая безопасность, в частности – кибербезопасность.
Более подробные шаги по дальнейшему сотрудничеству министры обсудят на встрече в Вашингтоне, сообщили в министерстве.
Напоминаем:
В Киеве во время встречи министров энергетики Украины, Германии и США стороны обсудили угрозы в реализации проекта "Северный поток-2" и реальные гарантии для Украины относительно сохранения транзита газа после 2024 года.
Экономическая правда
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