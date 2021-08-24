Украинцы продолжают отказываться от налички – НБУ

unsplash

В первой половине 2021 года почти 90% от общего количества операций с платежными картами составили безналичные операции, это на треть больше, чем на конец 2020 года.

Об этом сообщает Национальный банк.

По сумме доля безналичных операций составила 60,6% от всех операций с карточками. В прошлом году по итогам аналогичного периода этот показатель составлял 55,1%, а по количеству - 86,1%.

Всего в январе - июне 2021 года против первого полугодия в прошлом году количество безналичных операций с использованием карточек увеличилось на 36%, а их сумма - на 42%. Четверть безналичных операций - оплата товаров и услуг в Интернете на сумму 339 млрд грн.

Более половины (51%) приходилось на расчеты в торговых сетях, а по сумме больше всего переводили с карты на карту - 43%. Увеличились средние чеки по этим операциям.

Средний чек одной операции в торговой сети в первом полугодии 2021 года составил 231 грн (год назад - 223 грн), а операции по переводу с карты на карту - 1441 грн (год назад - 1420 грн).

Кроме того активно растет количество токенизованих карт - почти на три четверти. За последние полгода общее количество платежных карт выросло на 4% и составило 76 млн шт. Примерно каждая десятая активная в июне платежная карта - токенизирована. Их количество составляет 4,8 млн штук, что в 1,7 раза больше, чем год назад.

За год инфраструктура для осуществления безналичных расчетов существенно расширилась, говорят в НБУ. Количество точек продаж, которые принимают платежные карты, выросла на 20% - до 356 тысяч, если сравнивать с первым полугодием прошлого года.

Также почти на 20% за год выросла сеть торговых pos-терминалов в Украине - до 406,4 тыс. (в первом полугодии 2020 - 340,6 тыс.). Из них около 90% торговых платежных терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты.

Экономическая правда