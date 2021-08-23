60% украинцев считают, что смогут защитить свои права как собственника земли – опрос

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Почти 60% опрошенных украинцев считают, что смогут защитить свои права как собственника земли или землепользователя, если они будут нарушены, при этом, более половине респондентов нужна информация о последних изменениях в земельном законодательстве.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса "Готовность землевладельцев и землепользователей к внедрению земельной реформы", проведенного Координационным центром по оказанию правовой помощи при содействии проектf "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине", который внедряется Всемирным банком и финансируется ЕС.

"В ходе опроса интервьюеры сталкивались с определенным нежеланием респондентов обсуждать вопросы, касающиеся владения, пользования и купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Это свидетельствует о распространенности опасений относительно последствий открытия рынка земли и рисков пострадать от неправомерных действий в этой cфере", - рассказала социолог, аспирант кафедры социологии Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского" Марина Шпикер.

О намерениях покупать и продавать землю

По данным опроса, лишь 19% респондентов собираются продавать, покупать землю или делать и то, и другое. Несколько больше заинтересованных в покупке земли арендаторов и тех, кто обрабатывает более 11 га земли.

При этом, среди жителей областных центров потенциальных покупателей вдвое больше, чем среди сельских жителей.

Отмечается, что на вопрос "Сколько, по вашему мнению, будет стоить 1 гектар после открытия рынка?" 39% всех опрошенных затруднились ответить.

"Опрос продемонстрировал, что недостаток знаний и потребность в информации даже больше, чем ожидалось. Например, 19% респондентов, ответивших, что хотят либо купить (7%), либо продать (12%) землю, были даже менее информированы, чем другие опрошенные.

Изменение положения является немедленным приоритетом для обеспечения положительных результатов земельной реформы. Другой пример - лишь 29% опрошенных знают, что правительство оказывает финансовую поддержку фермерам для расширения производства, и только 6% смогли назвать конкретную программу поддержки. Следовательно, те, кто не знают, просто теряют такую ​​возможность", - заявил ведущий экономист Всемирного банка Клаус Дейнингер.

Знание законодательства

Сообщается также, что проверка знаний респондентов по земельному законодательству показала, что их уровень правовой осведомленности по земельным вопросам можно оценить как посредственный.

На 14 вопросов об оформлении документов на землю, аренды, продажи и т.п. 23% опрошенных дали до 5 правильных ответов, 55% - 6-9 правильных ответов, а 22% - 10 и более.

"Эти результаты опроса свидетельствуют о необходимости в информировании, особенно через те каналы коммуникации, которые популярны среди определенных категорий населения. Например, для старших возрастных групп - это национальные и местные телеканалы, пресса и радио", - сказал и. о. директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Александр Баранов.

Среди респондентов несколько выше уровень осведомленности по вопросам оформления документов на землю, а ниже - по вопросам аренды и продажи земли.

Потребность в информации и каналы коммуникации

Информация о последних изменениях в земельном законодательстве сейчас нужна 53% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования. При этом, почти все предложенные категории вопросов одинаково интересуют респондентов: приобретение и отчуждение земельных участков (33%), приватизация и аренда (28%), оформление документов на землю (27%).

Среди наиболее удобных способов узнавать информацию о земельном законодательстве 41% опрошенных отметили интернет, треть (30%) - национальные телеканалы, каждый пятый (19%) - социальные сети "Фейсбук", "Инстаграм", "Твиттер" и другие.

От близкого окружения хотят узнавать "земельные" новости 14% респондентов. В то же время местным телеканалам как источнику информации доверяют 12% опрошенных, местной власти и органам местного самоуправления - каждый десятый.

"В общем, чем моложе человек, тем больше он предпочитает интернет, социальным сетям и мессенджерам; чем старше - всем остальным каналам информирования (кроме внешней рекламы).

В селах чаще отмечают, что им удобно узнавать информацию из местной прессы, в маленьких городах и поселках городского типа - из национальных телеканалов и от близкого окружения, в больших городах - из интернета", - отмечают авторы исследования.

Правоспособность и верховенство права

Более половины опрошенных (59%) ответили, что, вероятно, смогут защитить свои права как собственника земли или землепользователя, если они будут нарушены.

При этом, почти три четверти опрошенных (73%) считают, что, вероятно, найдут, где получить хороший совет, если столкнутся с проблемой, связанной с правом частной собственности на землю. Среди тех, кто идентифицирует систему БПД как поставщика правовой помощи, 77% ответили на этот вопрос утвердительно.

Менее уверены в способности защитить свои права и получить хороший совет пожилые люди, жители сел, преимущественно в западных регионах страны, а также люди с низким уровнем осведомленности о земельном законодательстве.

Опрос проводился методом телефонного интервью с 19 июня по 21 июля 2021 года. Всего было опрошено 1 тыс человек, которые имеют в собственности или пользовании земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Телефонные номера были отобраны из клиентской базы системы бесплатной правовой помощи из тех, кто впервые обратился к системе БПД в 2020-2021 годах по вопросам, связанным с землей.

Экономическая правда