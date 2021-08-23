Взятка в 90 тысяч долларов: члена Комиссии по азартным играм арестовали с залогом в 5 миллионов

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), которого уличили в получении неправомерной выгоды в 90 тыс долл. По данным ЭП, речь идет о Евгение Гетьмане.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.

Чиновнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 000 658 грн с требованием носить электронное средство контроля.

Срок действия меры пресечения - до 18 октября 2021 года включительно.

При условии внесения залога к подозреваемому также применяться ряд процессуальных обязанностей:

прибывать по требованию к детективу, прокурору, суду;

не оставлять место жительства без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору и суд об изменении своего места жительства и работы;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами.

В ВАКС не назвали имя чиновника, которому избрана мера пресечения, но, по данным ЭП, речь идет о Евгение Гетьмане.

Напомним:

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 августа сообщила, что член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, который исполнял обязанности главы, уличили в получении взятки размером 90000 долларов.

В САП отметили, что чиновник задержан непосредственно при получении средств. Такую сумму, по информации следствия, член Комиссии требовал за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

В Комиссии в свою очередь отметили, что сотрудничают с правоохранительными органами, которые проводят следствие по этому делу.

Экономическая правда