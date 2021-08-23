Нафтогаз: компании из Европы должны сами бронировать мощности Украины для транзита газа

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В "Нафтогазу" настаивают на бронировании европейскими компаниями самостоятельно мощностей украинской газотранспортной системы на долгую перспективу уже этой осенью, НАК также готов к продлению контракта с Газпромом после 2024 года.

Об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" по словам председателя правления Юрия Витренко.

Он отметил, что главная угроза, которая возникает из-за "Северного потока - 2" – это угроза прекращения транспортировки газа через Украину, что будет означать значительно более высокий риск полномасштабного военного вторжения РФ.

Сохранение физических объемов транзита, говорит Витренко, является одним из предохранителей этого риска.

"С одной стороны мы настаиваем, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на долгую перспективу", - заявил он.

В дополнение к контрактам с европейскими компаниями НАК готов продолжать и текущий контракт с Газпромом. То есть речь идет о том, что после 2024 года Газпром тоже может бронировать мощности для транзита через Украину.

"То есть европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украина-Россия, бронируя мощности самостоятельно. Но Газпром, если он хочет какие-то дополнительные объемы поставлять в Европу, может это делать через украинскую ГТС", – добавил Витренко.

Глава Нафтогаза заметил также возможность создания консорциума с европейскими и американскими компаниями, который был бы оператором. Эта идея достаточно привлекательна как для Украины, так и для европейских и американских партнеров, говорит Витренко.

Однако, добавил он, предпосылкой для создания такого консорциума является именно бронирования мощностей со стороны европейских компаний.

Витренко отметил, что транзит является важным источником для финансирования трансформации энергетической отрасли Украины - "зеленого перехода". От транзита газа Украина по контракту до 2024 года получает 7,2 млрд долларов. "Если транзит будет продлен, например, еще на 10 лет после 2024-го, это может Украине давать дополнительно 20 млрд долларов", - резюмировал он.

Экономическая правда