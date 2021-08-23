PayPal запускает операции с криптовалютами в Британии
PayPal Holdings Inc 23 августа заявил, что с этой недели позволит клиентам в Великобритании покупать, продавать и удерживать биткойны и другие криптовалюты.
Об этом сообщает Reuters.
Ранее компания разрешала проводить операции в криптовалютах только в США.
В PayPal надеются, что такой шаг будет способствовать более широкому использованию криптоактивов в мире, а также позволит подготовить сеть для новых цифровых валют, которые разрабатываются частными компаниями и центробанками.
"Мы хотим продолжать тесное сотрудничество с регуляторами в Великобритании и во всем мире, предлагать свою поддержку – и этим помогать формировать будущую роль
цифровых валют в финансах и коммерции ", – говорится в сообщении Хосе Фернандес да Понте, вице-президента и генерального менеджера по блокчейну PayPal.
В Великобритании сервис PayPal будет конкурировать с известными криптовалютными биржами, например, Coinbase, а также финтех-стартапами, в частности - Revolut.
Клиенты смогут покупать Bitcoin, Ether, Litecoin и Bitcoin cash через свои кошельки PayPal онлайн или в мобильном приложении.
Напоминаем:
PayPal Holdings даст возможность своим американским клиентам оплачивать покупки криптовалютами.
Экономическая правда
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