Попытка номер 2: контейнеровоз Ever Given прошел через Суэцкий канал

Мегаконтейнеровоз Ever Given впервые успешно прошел через Суэцкий канал после того, как в марте этого года перегородил его, заблокировав судоходство по данной водной артерии.

Об этом пишет ЦТС.

Согласно данным сервиса Marinetraffic, судно, следующее из британского порта Феликстоу в китайский Циндао, по состоянию на утро 21 августа прошло Суэцкий канал в направлении с севера на юг и на данный момент находится в Красном море.

"Судя по видеоролику, опубликованному Администрацией Суэцкого канала, судно идет не груженым", - отметили в ЦТС.

Напомним:

400-метровый контейнеровоз Ever Given 23 марта перегородил Суэцкий канал в 6 милях от южного входа в него.

Сдвинуть судно с места удалось лишь спустя шесть дней, а 30 марта судно поставили на фарватер, и оно покинуло узкую часть канала. До того времени судоходство по одному из самых загруженных торговых путей мира оставалось заблокированным.