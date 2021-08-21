Хмельницкая АЭС вернулась в энергосистему

ХАЕС

Хмельницкая атомная электростанция подключила первый блок к энергосистеме страны после завершения капитального планового ремонта.

Об этом сообщила пресс-служба станции.

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС работает на мощности 992 МВт. За прошедшие сутки энергоблоком произведено 23,57 млн кВ*ч электроэнергии, а с начала месяца - 469,15 млн кВт*ч электроэнергии.

"По состоянию утро субботы в работе находится 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №6 Запорожской АЭС длятся 126-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 113-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Южно-Украинской АЭС – 13-е сутки капитального планового ремонта", - отметили в Интерфакс-Украина.