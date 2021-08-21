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Карантин только для невакцинированных: эксперты предложили правительству концепцию локдауна

Суббота, 21 августа 2021, 18:00

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский и соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк представили  рекомендации для новых карантинных ограничений. 

Об этом говорится в пресс-релизе. 

Эксперты доработали ограничения, у действующего постановлении Кабинета Министров, в частности учли не только эпидемические показатели, но и новое измерение - вакцинации статус граждан, заверенный внутренним сертификатом вакцинации, а также результаты тестов на COVID-19. 

Модель, предложенная Центром экономической стратегии и Украинским центром здравоохранения, предусматривает, что привычные карантинные ограничения распространяются не просто на регионы с высоким уровнем распространения инфекции, но лишь на невакцинированных часть граждан. Согласно рекомендациям COVID-сертификаты позволят не ограничивать активность для предприятий и отдельных граждан. 

Как и в правительственном постановлении, аналитический бриф содержит предложения ограничений при разных уровнях эпидемической опасности: желтого, оранжевого и красного. 

 

"Все слышали заявления министра и это указано в документах, о требовании иметь 80% вакцинированных в учебных заведениях, при которых те будут работать. Но речь идет только о "желтом" уровне, то есть речь не идет о том, что на "красном" уровне тоже так можно будет. На "красном" уровне в соответствии с действующим законодательством учебные заведения закрываются. 

Мы предлагаем, чтобы они не закрывались при условии, что персонал вакцинированы на 80% и этого достаточно для детских садов и начальной школы.А для колледжей и университетов - должны быть вакцинированы и студенты. Для этого нужно будет разрешить вакцинацию с 15 лет", - отметил Ковтонюк. 

Другие предложения касаются того, что правительству стоит даже в "красной" зоне дифференцировать ограничения. 

А по словам Вышлинского, внутренние COVID-сертификаты очень простой инструмент для администратора торгового центра, магазина или заведения общественного питания. "Там есть фотография, подтверждение того, что это свидетельство вакцинации и в большинстве случаев этого будет достаточно", - комментирует он. 

Авторы документа уверены, что их рекомендации не вводят дополнительные ограничения. 

"Если правительство примет во внимание эти рекомендации, ограничений во время карантина будет меньше. В то же время, сейчас, пока нет вспышки, нет необходимости в усиленных ограничениях, как сейчас", - подытожил Павел Ковтонюк.

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