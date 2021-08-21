Карантин только для невакцинированных: эксперты предложили правительству концепцию локдауна

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский и соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк представили рекомендации для новых карантинных ограничений.

Об этом говорится в пресс-релизе.

Эксперты доработали ограничения, у действующего постановлении Кабинета Министров, в частности учли не только эпидемические показатели, но и новое измерение - вакцинации статус граждан, заверенный внутренним сертификатом вакцинации, а также результаты тестов на COVID-19.

Модель, предложенная Центром экономической стратегии и Украинским центром здравоохранения, предусматривает, что привычные карантинные ограничения распространяются не просто на регионы с высоким уровнем распространения инфекции, но лишь на невакцинированных часть граждан. Согласно рекомендациям COVID-сертификаты позволят не ограничивать активность для предприятий и отдельных граждан.

Как и в правительственном постановлении, аналитический бриф содержит предложения ограничений при разных уровнях эпидемической опасности: желтого, оранжевого и красного.

"Все слышали заявления министра и это указано в документах, о требовании иметь 80% вакцинированных в учебных заведениях, при которых те будут работать. Но речь идет только о "желтом" уровне, то есть речь не идет о том, что на "красном" уровне тоже так можно будет. На "красном" уровне в соответствии с действующим законодательством учебные заведения закрываются.

Мы предлагаем, чтобы они не закрывались при условии, что персонал вакцинированы на 80% и этого достаточно для детских садов и начальной школы.А для колледжей и университетов - должны быть вакцинированы и студенты. Для этого нужно будет разрешить вакцинацию с 15 лет", - отметил Ковтонюк.

Другие предложения касаются того, что правительству стоит даже в "красной" зоне дифференцировать ограничения.

А по словам Вышлинского, внутренние COVID-сертификаты очень простой инструмент для администратора торгового центра, магазина или заведения общественного питания. "Там есть фотография, подтверждение того, что это свидетельство вакцинации и в большинстве случаев этого будет достаточно", - комментирует он.

Авторы документа уверены, что их рекомендации не вводят дополнительные ограничения.

"Если правительство примет во внимание эти рекомендации, ограничений во время карантина будет меньше. В то же время, сейчас, пока нет вспышки, нет необходимости в усиленных ограничениях, как сейчас", - подытожил Павел Ковтонюк.