Правительство утвердило новую субвенцию на коммунальную инфраструктуру

11 августа 2021 Правительство приняло Постановление, утверждающее порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на развитие коммунальной инфраструктуры.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления в своем telegram канале.

Общий объем на 2021 - 100 млн грн. Деньги возьмут из спецфонда за счет остатка (неизрасходованных средств), который образовался на 1 января 2021 по расходам на обеспечение безопасности дорожного движения.

Субвенция предоставляется на развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе для приобретения коммунальной техники. Использовать субвенцию можно будет на осуществление авансового платежа по договору финансового лизинга.

Среди главных условий получения средств: целевое использование, объем на один бюджет на один год - не более 30 млн грн и способность КП в дальнейшем осуществлять лизинговые платежи, поскольку субвенция направляется только на авансовый платеж - остальные платежей в течение срока действия договора будет осуществляться за счет местных бюджетов.

В случае расторжения уполномоченным банком договора финансового лизинга на основании неуплаты коммунальным предприятием лизинговых платежей, субвенция подлежит возврату заявителем в государственный бюджет в полном объеме в течение трех месяцев с момента расторжения договора финансового лизинга.

Аналитики заявили, что объема выделенных средств хватит на не очень незначительное количество закупок. По данным тех же материалов правительства, стоимость коммунальной техники составляет от 1,15 млн грн. за трактор до 8 млн грн. за трамбовщик ТБО.

"Кроме того, государственная поддержка только авансовых платежей означает, что субвенции воспользуются те КП, смогут платить следующие, а следовательно трансферт коснется только состоятельных бюджетов", - говорится в сообщении. Поэтому это может увеличить диспропорции развития на базовом уровне бюджетной системы.

Еще одним из недостатков, по словам аналитиков, есть уже привычные проблемы бюджетного планирования. Поскольку субвенция появилась в законе о бюджете в апреле, а порядок - аж в августе. Поэтому впереди ещё много бюрократических аспектов такие как сбор ходатайств от местных советов, распределение средств, тендерные процедуры на местах.

Это все требует времени, а до конца бюджетного периода остается только его треть, резюмировали в центре.