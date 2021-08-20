Tesla разрабатывает человекоподобного робота Tesla Bot: как он выглядит

фото: сайт tesla

Основатель компании Tesla Маск показал, как будет выглядеть человекоподобный робот Tesla Bot - его прототип планируют представить в следующем году.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Маска, Tesla Bot предназначен для опасной, повторяющейся или скучной работы, которую люди не любят выполнять. Например, робот сможет завинчивать болты к автомобилям гаечным ключом или забрать продукты в магазинах.

Tesla Bot иметь высоту около 172 см и вес 56,7 кг. Также на экране ("лице") будет отображаться необходимая информация.

скриншот из презентации tesla/видео reuters

По словам основателя компании, также важно сделать робота не слишком дорогостоящим.

Сам Маск считает, что разработка будет иметь сильные последствия для экономики, так как "решит проблему дефицита рабочей силы".

фото: сайт tesla

Экономическая правда