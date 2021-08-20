Нафтогаз планирует создать в Украине стратегический запас нефти
НАК "Нафтогаз" рассматривает строительство резервуарного парка для стратегических запасов нефти на морском нефтяном терминале "Южный", сначала речь пойдет о резервуар емкостью 120 тыс тонн.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" со ссылкой на слова главы НАКа Юрия Витренко.
Он отметил, что терминал является критически важным элементом нефтетранспортной системы Украины с огромным потенциалом для развития. Витренко также назвал его чрезвычайно важной площадкой для создания стратегического запаса нефти.
"Такой запас необходим и в соответствии с европейскими правилами, и учитывая то, что мы фактически находимся в состоянии войны с Россией, а стратегического запаса нефти и нефтепродуктов до сих пор нет", - сказал он.
Витренко добавил, что на первом этапе речь идет о строительстве на площадке резервуара для стратегических запасов емкостью около 120 тыс. тонн. Всего первая стадия проекта может включать сооружения до 4 резервуаров.
По словам главы "Нафтогаза" поддержка инициативы есть также на уровне президента и премьер-министра.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua