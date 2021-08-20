Топ-мнеджер НБУ стал членом правления Ощадбанка

фото: ощадбанк

Наблюдательный совет Ощадбанка 19 августа назначил победителя конкурса Олега Стринжу членом правления банка, ответственным за финансовый блок.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Отмечается, что кандидатура Стринжи согласованп Нацбанком.

Стринжа начнет работу на новой должности 1 сентября 2021 года. Контракт рассчитан на 5 лет.

В банке добавляют, что Олег Стринжа имеет два высших образования. Окончил Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко по специальности "прикладная математика" и Киевский национальный экономический университет по специальности "финансы и кредит" в рамках магистерской программы "банковское дело". Получил квалификацию магистра государственного управления.

"Имеет более чем 25-летний опыт работы в банковском секторе, в частности, работал в банках "Сосьете Женераль Украина" (Франция), ING Банк Украина (Нидерланды), "Пекао Украина" (Польша).

Занимал должность директора финансового департамента, член правления Универсал Банка при его принадлежности европейской банковской группе Eurobank EFG, был заместителем председателя правления по финансовым и административным вопросам банка "Ренессанс Капитал", - говорится в сообщении.

Более 6 последних лет Стринжа работал директором департамента финансового контроллинга НБУ и отвечал за планирование, контроль и анализ административных расходов, а также за процессы финансового прогнозирования, подготовки управленческой финансовой отчетности и управления собственным капиталом НБУ.

Главными задачами Стринжи на новой должности будут введение функции управленческого учета и модернизация функции управления финансами Ощадбанка, что имеет целью повышения его эффективности и финансовой устойчивости, добавили в банке.

Экономическая правда