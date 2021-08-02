Бизнес сохраняет оптимизм относительно деловой активности – Нацбанк

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Бизнес в июле сохранил положительные оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности на фоне продолжающегося карантина, в июле индекс составлял 50,8 пункта против 51,6 пункта в июне.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) НБУ.

"Оживление инвестиционной деятельности, роста потребительского спроса, благоприятная внешняя конъюнктура, смягчение карантина и ускорения темпов вакцинации положительно влияли на ожидания предприятий всех секторов экономики", - объясняют в регуляторе.

Предприятия строительства второй месяц подряд оптимистично оценивали свои результаты на фоне сезонного оживления деятельности, секторный индекс составил 55.6 против 58.1 в июне. Респонденты сохраняют высокие оценки по объему строительства и новых заказов, а также значительно улучшили ожидания по увеличению численности работников.

Предприятия промышленности третий месяц подряд оптимистично настроены относительно экономических перспектив, их индекс составил 51.9 против 52.5 в июне. Респонденты прогнозируют рост объемов произведенной продукции и заказов, в том числе экспортных. В то же время ухудшились оценки по запасам сырья и материалов.

Предприятия сферы услуг ослабили оптимистические настроения: секторный индекс в июле снизился до 50.1 с 52.3 в июне. Респонденты сдержанно оценивают рост объемов предоставляемых услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения. В то же время впервые после сентября 2020 ожидается увеличение численности работников.

Ожидания предприятий торговли хотя и улучшились, однако еще не достигли нейтрального уровня: секторный индекс в июле вырос до 49.7 с 48.2. Респонденты оптимистично настроены по объему товарооборота и объема закупки товаров для продажи.

На фоне высоких ожиданий по росту цен на сырье и материалы, предприятия всех секторов экономики прогнозируют подорожание своей продукции / услуг.

Увеличение численности работников ожидают предприятия строительства и сферы услуг, зато респонденты промышленности и торговли пока сохраняют пессимизм в этом вопросе.

Экономическая правда