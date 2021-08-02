Соучредитель Twitter выкупил финтех компанию за $30 миллиардов – это крупнейшая сделка в Австралии

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Платформа цифровых платежей Square соучредителя Twitter Джека Дорси за 29 млрд долларов выкупила финансово-техническую компанию Afterpay, которая позволяет "занимать" средства на короткий срок без начисления процентов - это крупнейшая сделка в Австралии за все время.

Об этом сообщает ВВС.

Afterpay создали в 2014 году с идеей предоставления пользователям быстрых займов объемом до нескольких тысяч долларов без процентов. Компания при этом зарабатывает на межбанковских комиссиях.

Ожидается, что около 18,5% акций Afterpay будут владеть акционеры уже "материнской" компании Square.

У платежного сервиса пока более 16 млн клиентов, и при помощи Square он сможет активно расшириться на американский рынок на фоне высокого уровня потребления после пандемии. Отмечается, что особенно в 2020 году сервисы "послеплаты" получили немалую популярность для расчетов по ежедневным недорогим товарами.

После сделки акции компании выросли более чем на 20% в Сиднее.

Экономическая правда