Все разделы
Укр / Рус

Проверки бизнеса: Гоструда обнаружила более 7 тысяч нелегальных работников

Четверг, 19 августа 2021, 18:49
 
unsplAsh

В рамках инспекционной кампании по легализации труда выявлено 7021 работника, допущенного к работе без трудовых договоров.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Сейчас начато 2126 инспекционных посещений. В среднем на одного проверенного работодателя найдено более 4 неоформленных лица.

Больше всего нелегальных работников выявлено в сферах сельского хозяйства, организации питания и временного размещения, а также - торговли.

В региональном разрезе больше всего незадекларированных работников выявлено в Запорожской (529) и Винницкой (477) областях.

Также в ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 2994 работниками.

Напоминаем:

Сообщалось, что Гоструда во взаимодействии с Государственной налоговой службой с 1 июля начнет инспектирование по вопросам выявления незадекларированных работников.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

работа Минэкономики

powered by lun.ua
Материалы по теме
Глава Минэкономики предлагает искать руководителей госкомпаний через службу занятости 19 августа 2021, 16:30
Пробелы в законодательстве: Кабмин хочет изменить условия оплаты труда во вредных условиях 19 августа 2021, 14:51
65% украинцев не хотят работать за границей – опрос 19 августа 2021, 14:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!