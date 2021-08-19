ПриватБанк объявил конкурс по отбору независимого аудитора

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Приватбанк объявил о проведении конкурса по отбору внешнего аудитора для проведения обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2022 - 2024 годы с возможностью пролонгации предоставления услуг на следующие 2 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что участником конкурса может быть субъект аудиторской деятельности, который отвечает требованиям ЗУ об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности, ЗУ о банках и банковской деятельности и другим действующим требованиям установленных законодательством.

"Претендент должен быть включен в раздел Реестра аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, который предоставляет право проводить обязательный аудит финансовой отчетности предприятий, представляющих общественный интерес", - говорится в сообщении.

Также субъект аудиторской деятельности должен соответствовать критериям, указанным в Постановлении Кабинета министров Украины от 2 октября 2019 № 859 "О критериях отбора внешнего аудитора государственных банков".

Полные условия участия в конкурсе доступны по ссылке. С порядком проведения конкурсного отбора можно ознакомиться по ссылке.

Конкурс продлится до 29 ноября 2021 года, конкурсные предложения принимаются до 1 октября 2021 года.

Экономическая правда