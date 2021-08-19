"Северный поток-2": Зеленский "не очень верит" в сделку США и ФРГ и будет просить Байдена вмешаться

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит", что все обязательства в рамках соглашения США и Германии будут выполнены и еще раз обратится к президенту США Байдену с просьбой вмешаться в ситуацию.

Об этом Зеленский сказал в интервью The Washington Post.

Издание напоминает, что США и Германия достигли соглашения относительно российского газопровода, прекратив споры.

В обмен на прекращение усилий США по блокированию "Северного потока-2" страны договорились, что Германия будет инвестировать в украинскую инфраструктуру экотехнологий, а Берлин и Вашингтон будут работать вместе над инициативами по смягчению энергетического доминирования России в Европе.

В то же время Зеленский заявил в интервью, что "не очень верит", что все обязательства соглашения будут выполнены.

А на вопрос, считает ли он соглашение между США и Германией предательством, Зеленский пожал плечами и улыбнулся, добавляет газета.

"Конечно, я не в восторге от этой договоренности, если я могу это так назвать, и формата, в котором она была достигнута", - сказал президент.

Зеленский добавил, что еще раз обратится к Байдену с просьбой вмешаться в ситуацию во время их встречи в Белом доме 31 августа.

Напоминаем:

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Тогда же глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициирует консультации по "Северному потоку-2" в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации.

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Экономическая правда