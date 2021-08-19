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65% украинцев не хотят работать за границей – опрос

Четверг, 19 августа 2021, 14:20
 
unsplash

Опрос украинцев показал, что 65% из них не хотят ехать на заработки за границу.

Источник: результаты исследования социологической группы "Рейтинг"

Детали: При этом 32% опрошенных сказали, что хотели бы работать за границей.

 

Больше всего желающих поехать на заработки среди самых молодых - это 54%, а меньше всего среди категории 61+ (только 18%).

На Донбассе желающих выехать на работу за границу вдвое меньше, чем в западных областях (20-23% против 40%).

 

Основными причинами почему хотят работать за границей украинцы выбрали высокую зарплату (71%) и лучшие условия жизни (57%). Еще по 20% выбрали лучшие условия труда и возможности самореализации. Однако для Поколения Независимости возможность самореализации более важна, чем для представителей старших возрастных групп.

 

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа среди 20 тысяч респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Возможная погрешность - не более 4%.

Украинская правда

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