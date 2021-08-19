Совет нацбезопасности предлагает до 2024 года запретить рекламу медикаментов

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Совет национальной безопасности поручил Кабинету Министров установить до 1 января 2024 года мораторий на рекламу медикаментов, методов профилактики и диагностики в средствах массовой информации для противодействия самолечению.

Об этом говорится в указе президента, которым вводится в действие решение СНБО "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью".

Так, правительству поручили установить мораторий на рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, лечения, реабилитации и диагностики до 2024 года.

Таким образом в Совете хотят "минимизировать вредное воздействие самолечения на здоровье". С этой же целью правительство должно "обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств".

Совет нацбезопасности также поручил активизировать работу по подписанию "промышленного безвизова" (Соглашение АСАА) между Украиной и ЕС для взаимного признания соответствия производства и результатов контроля качества лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики.

Локализация также вошла в перечень поручений правительству. Кабмин должен принять меры по "стимулировании развития отечественного производства иммунобиологических препаратов (вакцин и т.д.) для профилактики наиболее распространенных инфекционных болезней.

К тому же СНБО хочет локализовать производство вакцин, в частности мРНК-вакцин и других иммунобиологических препаратов в рамках международного консорциума, что тоже поручили правительству.

Экономическая правда