Опрос: при выборе работы важнейший критерий для украинцев – зарплата

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При выборе желаемой работы важнейшим критерием для украинцев является заработная плата (75%), далее следуют социальные гарантии (31%), взаимоотношения в коллективе (26%) и график работы (22%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", которое она провела с 20 июля по 9 августа 2021 года.

При этом, при выборе желаемой работы менее важны карьера (14%) и престижность, социальный статус (10%).

"Поколение Независимости единственное из всех возрастных групп, кому интересна карьера. График работы важен младшим до 40 лет, домохозяйкам, безработным и студентам. Людям в возрасте 40-60 лет график и карьера уже не так важны.

Пенсионерам важны только зарплата и социальные гарантии", - говорится в результатах опроса.

"Только зарплата важна также для физических рабочих. А вот офисным работникам важно, какая атмосфера будет в офисе. С ростом доходов растет требовательность к работодателю: обеспеченным важны почти все пункты от гарантий к карьерному росту, тогда как бедным - только зарплата, чтобы удовлетворить базовые потребности", - добавляют авторы исследования.

При этом, относительное большинство опрошенных (57%) отметили, что в целом довольны своей жизнью, 21% - не удовлетворены, 23% дали посредственную оценку. Чем моложе возраст и чем выше доходы, тем лучше показатель удовлетворенности жизнью. Среди молодежи 16-24 лет даже в бедных имущественных группах уровень удовлетворенности жизнью является относительно высоким.

В то же время в случае резкого сокращения доходов 60% опрошенных скорее будут искать дополнительные источники дохода, а 36% - сокращать свои расходы.

"Чем моложе, более обеспеченные, а также чем выше ценность богатства, тем больше респонденты готовы к поиску дополнительных источников дохода. Поколение Независимости (особенно 16-24 лет) стремятся использовать возможности, из них более 80% не готовы сокращать свои доходы, а по потребности искать дополнительные источники", - говорится в исследовании.

61% опрошенных сказали, что могут влиять на свои доходы, зато 38% считают, что это не зависит от них. Младшие, более обеспеченные, а также довольны жизнью и мотивированы на успех лучше оценивают свое влияние на доходы.

Общая выборка исследования - 20 тыс респондентов. Результаты представлены в возрастных, гендерных, региональных (по областям), имущественных, психологических разрезах.

Исследование проводилось с 20 июля по 9 августа 2021 года методом телефонного интервью. Опрошено 20 тыс респондентов во всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий Крым и Донбасса.

Экономическая правда