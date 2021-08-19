Ужгород купит 10 электробусов "Электрон"

Ужгородский горсовет

Ужгород намерен закупить 10 электробусов и столько же зарядных станций общей стоимостью 99 миллионов гривень.

Об этом говорится в сообщении Ужгородского горсовета.

"Ужгородский городской совет успешно защитил перед Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов проект закупки 10 электробусов "Электрон Е18" и 10 зарядных станций.

Это проект целевых экологических (зеленых) инвестиций на приобретение автобусов с электрическими двигателями, который позволит уменьшить выбросы парниковых газов, а следовательно улучшить экологическое состояние города", – говорится в сообщении.

Проект реализуется в рамках Киотского протокола.

"На сессии горсовета поддержали реализацию проекта на условиях софинансирования: общая стоимость около 99 млн грн, из которых около 40 млн грн - из бюджета города.

Около 59 млн грн будут безвозвратной финансовой помощью из госбюджета. Закупка электробусов будет осуществляться по международной процедуре", - также отмечается в сообщении.

Сообщается, что недавно в город приехали семь новых низкопольных автобусов "Электрон" в дополнение к ранее приобретенным автобусам этого же производителя.

Экономическая правда