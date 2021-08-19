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Ошибочная информация о запуске "Северного потока-2" обрушила цены на газ в Европе

Четверг, 19 августа 2021, 09:55
 
energielupe.de

18 августа цена газа в Европе упала на 10% из-за появления ложных данных о получении газа из "Северного потока-2".

Об этом пишет "Интерфакс".

У немецкого газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от "Северного потока-2" EUGAL, появилась информация, что в точке выхода из морской магистрали Lubmin II были получены физические объемы газа. 

Представитель Gascade уже опроверг сведения, заявив об их ошибочности. Сейчас данные Gascade снова показывают отсутствие прокачки.

Появление данных успело обрушить стоимость газа в Европе. Сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF, ближайший к спотовым ценам срочный контракт, падал с 570 до 515 долларов за тысячу кубометров, затем цена частично восстановилась.

"Газпром" после аварии на своем заводе в начале августа серьезно сократил запас в европейских подземных хранилищах газа.

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