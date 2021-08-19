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Владелец "Сильпо" запускает конкурента monobank

Четверг, 19 августа 2021, 09:00

Корпорация Fozzy Group запускает собственный цифровой банк.

Об этом сообщает dev.ua.

Сейчас необанк находится в процессе тестирования.

 

"Мы запускаем интернет-банкинг "Банк Личный Счет" и разрабатываем много продуктов для логистики и e-commerce", – сообщили в пресс-службе компании.

На сайте необанка предлагается кредитный лимит в 100 тыс грн с льготным периодом 62 дня, а также безлимитный бонус на покупки в магазинах компании.

Владельцем "Банка "Личный Счет" является "Банк Восток".

Получить карту нового цифрового банка можно в почтовом отделении службы Justin, сказано на сайте.

Банк также предлагает систему бонусов, которые начисляются за покупки и которыми можно рассчитываться в магазинах Fozzy Group: "Фора", "Сильпо", Ringo, агентстве Voyage.

Пополнение карты происходит без комиссии в "Сильпо" и почтовом отделении Justin. Также пользователи получают возможность бесплатных переводов и платежей и 7% годовых со счетом для накопления на отдельном счете.

Напоминаем:

Fozzy Group – одна из крупнейших торгово-промышленных групп Украины.

Бизнес-интересы группы охватывают ритейл, производство пищевых продуктов, банковское дело, ИТ, логистический, туристический и ресторанный бизнес.

В Fozzy Group Владимиру Костельману принадлежит 51%, Олегу Сотникову и Роману Чигирю – по 23,235% и Юрию Гнатенко – 2,53%.

Костельман также является одним из акционеров "Банка Восток".

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ритейл банк

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