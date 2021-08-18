Издание ITC.UA приобрела новая медиагруппа, владеющая MC.today

Тимур Ворона и Сергей Арабаджи фото ITC.UA

Издание ITC.UA, специализирующееся на технологиях и гаджетах, присоединилось к новой медиагруппе основателей MC.today Веры Черныш и Тимура Вороны – Creators Media Group.

Об этом сообщает ITC.UA.

ITC.UA был основан в 1995 году владельцем Hotline Сергеем Арабаджи. Он пояснил, что как директор компании сосредотачивается на развитии Hotline.ua, а потому не хочет управлять изданием и развивать его "по остаточному принципу".

Издание MC.today было основано Верой Черныш и Тимуром Вороной в 2017 году. Впоследствии, в 2021 году они также запустили медиаресурс для разработчиков - Highload.today.

Отныне к медиагруппе Creators Media Group присоединяется ITC.UA, что работает с фокусом на технологии. Детали сделки стороны не разглашают - лишь отмечают, что новые владельцы "договорились о долговой линии от частных инвесторов".

Таким образом группа владеет тремя медиа в сфере ІТ и технологий:

ITC.UA, медиа с фокусом на гаджеты и технику. Месячная аудитория - 3 млн пользователей; 10 млн просмотров страниц.

MC.today, медиа с фокусом на IT, инновационный бизнес и саморазвитие. Месячная аудитория - 750 тыс. пользователей; 1,5 млн просмотров страниц.

Highload.today, медиа для разработчиков. Месячная аудитория - 100 тыс. пользователей, 250 тыс. просмотров страниц.

Совокупная аудитория трех изданий в месяц по данным Google Analytics составляет 4 млн пользователей, 12 млн просмотров страниц.