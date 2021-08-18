Винный завод в Одессе планируют приватизировать за 65 миллионов

фото фонда госимущества

Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион имущественный комплекс "Одессавинпром" со стартовой ценой 65,3 млн грн, торги состоятся 14 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИ.

Победитель торгов получит в собственность, в частности, производственные корпуса, складские помещения изготовленной продукции, подвалы для обработки и хранения вина. Недвижимость предприятия общей площадью более 22 тыс. м² расположена в Одессе на улицах Французский бульвар, Наливная и Атамана Головатого.

Предприятие "Одессавинпром" основано еще в 1857 году профессором медицины Виктором Энно и французским купцом Франсуа Нуво. Сейчас мощности "Одессавинпром" арендуются частной компанией - ОАО "Одессавинпром".

Компания является производителем, в частности, игристых вин "Французский бульвар". В первой половине 2021 года она получила 14 млн грн ущерба.

Договор аренды имущественного комплекса "Одессавинпром" является также одним из самых дорогих, заключенных государством в первом полугодии. После проведения аукциона на продление аренды ежемесячные платежи выросли почти вдвое - на 411,8 тыс грн - до 751,3 тыс грн.

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Экономическая правда