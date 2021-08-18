Нацбанк объяснил, как будут работать банки в выходные ко Дню Независимости
В регуляторе объяснили, что рабочий день вместо 23 августа (понедельник) переносится на 28 августа (субботу), поэтому в этот день банки будут работать в обычном режиме.
Об этом сообщил Национальный банк.
В НБУ напомнили, что согласно распоряжению Кабмина рабочий день с 23 августа (понедельник) будет перенесен на 28 августа (суббота). День Независимости 24 августа является праздничным выходным днем.
Поэтому банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи 21-24 августа отражать их календарной датой 25 августа. А 23 августа банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции без открытия операционного дня банка.
Зато 28 августа будет обычным рабочим банковским днем, а потому все платежи будут осуществляться датой этого дня - 28 августа.
Экономическая правда
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