Нацбанк объяснил, как будут работать банки в выходные ко Дню Независимости

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В регуляторе объяснили, что рабочий день вместо 23 августа (понедельник) переносится на 28 августа (субботу), поэтому в этот день банки будут работать в обычном режиме.

Об этом сообщил Национальный банк.

В НБУ напомнили, что согласно распоряжению Кабмина рабочий день с 23 августа (понедельник) будет перенесен на 28 августа (суббота). День Независимости 24 августа является праздничным выходным днем.

Поэтому банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи 21-24 августа отражать их календарной датой 25 августа. А 23 августа банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции без открытия операционного дня банка.

Зато 28 августа будет обычным рабочим банковским днем, а потому все платежи будут осуществляться датой этого дня - 28 августа.

Экономическая правда