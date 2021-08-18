Украинские работодатели все чаще возвращают сотрудников в офисы – Опендатабот

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Через год после старта карантина сотрудников возвращают в офисы - сейчас работать дистанционно, по разным данным, предлагают от 3% до 6% украинских работодателей.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот" со ссылкой на данные Work.ua и Jooble.

Так, по данным Work.ua и Jooble, в апреле 2020 года удаленная работа фигурировала в 7-8% от общего количества вакансий. Это вдвое больше, чем таких рабочих мест предлагается сейчас.

По данным Work.ua, среди топ-5 сфер, в которых чаще всего ищут удаленных работников:

IT, компьютеры, интернет - 35% вакансий;

СМИ, издательство, полиграфия - 30%;

Дизайн, творчество - 27%;

Культура, музыка, шоу-бизнес - 27%;

Логистика, склад, внешняя экономическая деятельность - 24%.

В то же время кандидаты чаще хотели бы работать дистанционно.

"Около 8% ищут работу только в оффлайне, а около 25% соискателей Work.ua отмечают, что хотели бы работать только на "дистанционке", чтобы минимизировать контакты", - заявляет пиар-менеджер Work.ua Каринэ Макиян.

По данным OLX, с начала лета 2021 года было зафиксировано общий рост количества предложений для работы с физическим присутствием на рабочем месте - в частности, на 25% в июне. В ОLХ.Робота это связывают с всплеском сезонных вакансий.

Экономическая правда