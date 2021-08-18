Присвоили 2 миллиона в Киеве разоблачили финансовую онлайн-пирамиду
Киберполиция Киева прекратила преступную деятельность финансовой онлайн-пирамиды - общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает 2 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что правоохранители разоблачили трех человек в организации фейковых инвестиционных интернет-проектов.
"Обещая доходы от торговли валютами, фигуранты присвоили 2 миллиона гривен граждан.
Установлено, что двое харьковчан и сумчанин создали веб-ресурс, который позиционировали как инвестиционную онлайн-платформу. Гражданам предлагалось получать доход от торговли различными видами валют. Инвесторы перечисляли деньги на счета организаторов, однако в дальнейшем организаторы "исчезали". Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет 2 миллиона гривен", - заявили в ведомстве.
По месту жительства и в автомобилях правонарушителей провели обыски и изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам", - резюмировали в полиции.
Экономическая правда
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