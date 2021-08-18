Все разделы
Укр / Рус

Присвоили 2 миллиона в Киеве разоблачили финансовую онлайн-пирамиду

Среда, 18 августа 2021, 12:25
 

Киберполиция Киева прекратила преступную деятельность финансовой онлайн-пирамиды - общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что правоохранители разоблачили трех человек в организации фейковых инвестиционных интернет-проектов.

 

"Обещая доходы от торговли валютами, фигуранты присвоили 2 миллиона гривен граждан.

Установлено, что двое харьковчан и сумчанин создали веб-ресурс, который позиционировали как инвестиционную онлайн-платформу. Гражданам предлагалось получать доход от торговли различными видами валют. Инвесторы перечисляли деньги на счета организаторов, однако в дальнейшем организаторы "исчезали". Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет 2 миллиона гривен", - заявили в ведомстве.

По месту жительства и в автомобилях правонарушителей провели обыски и изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам", - резюмировали в полиции.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Киев мошенничество финансы

powered by lun.ua
Материалы по теме
Инспекция по парковке отвергает обвинения ОГП, эвакуаторы продолжают работу в Киеве 18 августа 2021, 11:35
Агентство Fitch подтвердило рейтинг "В" семи украинских городов 17 августа 2021, 14:40
До 300 незаконных эвакуаций в день: в Киеве разоблачили банду эвакуаторов 16 августа 2021, 17:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!