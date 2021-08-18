В США продлят масочный режим в транспорте до января 2022 года

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Администрация президента США Джо Байдена планирует продлить до 18 января 2022 года требование к путешественникам носить маски в самолетах, поездах, автобусах, аэропортах и ​​на вокзалах.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что цель продолжения масочного режима в транспорте - "минимизировать распространение COVID-19".

Нынешнее требование по масочному режиму на транспорте действует до 13 сентября этого года.

"Планы о продолжении масочного режима актуальны на фоне распространения штамма "Дельта". Поездки признаются наиболее потенциально опасным способом заразиться вирусом, особенно - невакцинированным от COVID-19 людям", - пишет издание.

Президент Ассоциации бортпроводников Сара Нельсон заявила, что продолжение требования относительно ношения масок "чрезвычайно поможет обеспечить безопасность пассажиров и авиационных работников".

Агентство напоминает, что приказ об использовании масок на транспорте начал действовать с момента вступления Байдена на президентский пост в январе.

Напомним:

Сан-Франциско стало первым крупным американским городом, где будут требовать доказательства полной вакцинации от коронавируса для посещения помещений ресторанов, баров и спортзалов.

Экономическая правда