Mastercard откажется от выпуска карт с магнитной полосой
Международная платежная система MasterCard с 2024 года не будет выпускать дебетовых и кредитных карт с магнитной полосой, в США это начнется с 2027 года.
Об этом пишет ВВС.
Отмечается, что до 2023 года ни в одной карте MasterCard не будет магнитной полоски.
В компании заявляют, что чип и-пин-код и новые биометрические карты, которые используют отпечатки пальцев, обеспечивают большую безопасность.
Представитель MasterCard рассказал ВВС, что "настало время для постепенного прекращения использования магнитной полосы".
В то же время компания планирует постепенный переход к использованию более безопасной системы бесконтактной оплаты PayPass.
Экономическая правда
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