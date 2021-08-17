Mastercard откажется от выпуска карт с магнитной полосой

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Международная платежная система MasterCard с 2024 года не будет выпускать дебетовых и кредитных карт с магнитной полосой, в США это начнется с 2027 года.

Об этом пишет ВВС.

Отмечается, что до 2023 года ни в одной карте MasterCard не будет магнитной полоски.

В компании заявляют, что чип и-пин-код и новые биометрические карты, которые используют отпечатки пальцев, обеспечивают большую безопасность.

Представитель MasterCard рассказал ВВС, что "настало время для постепенного прекращения использования магнитной полосы".

В то же время компания планирует постепенный переход к использованию более безопасной системы бесконтактной оплаты PayPass.

Экономическая правда