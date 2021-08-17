"Украинская правда" и Академия Deutsche Welle объявляют новый набор в Школу экономической журналистики
"Школа экономической журналистики" от Deutsche Welle и "Украинской правды" объявляет конкурс на участие в своей образовательной программе, которая продлится с сентября до конца декабря.
Участники курса научатся писать о бизнесе и олигархах, поймут тонкости взаимодействия правительства и Национального банка, будут проводить журналистские эксперименты, определять портрет своей аудитории и ее потребности, работать с базами данных, визуализацией и многое другое.
Преподают в Школе ведущие украинские журналисты и эксперты. Подготовка тренеров состоялась по специальной методике Академии Deutsche Welle.
Курс состоит из четырех модулей. Обучение будет проходить в удобном формате интенсивов выходного дня - один модуль в месяц. Курс начнется в середине сентября и продлится до конца декабря.
Всем, кто желает стать студентами "Школы экономической журналистики" следует заполнить анкету. Заявки принимаются до 5 сентября 2021 года включительно.
Обучение в Школе бесплатное, как и проживание и питание участников во время модулей. Слушатели Школы покрывают лишь транспортные расходы.
Школа экономической журналистики - совместный проект Украинской правды и Академии Deutsche Welle, который стартовал в сентябре 2017 года.
Осенью 2020 Школа успешно запустила онлайн-формат обучения.
Проект направлен не только на образование журналистов, но и на создание дружественного сообщества выпускников, которые всегда могут рассчитывать на поддержку тренеров, организаторов и друг друга в реализации своих журналистских замыслов и проектов.
"Школа экономической журналистики" способствует размещению лучших статей своих студентов в передовых экономических и политических изданиях Украины.
Программа курса:
- 17-19 сентября – І модуль "Как писать о бизнесе. "Олигарховедение".
Тренеры:
Екатерина Глазкова, исполнительная директорка Союза украинских предпринимателей;
Андрей Самофалов, руководитель бизнес-редакции сайта Liga.net.
- 22-24 октября – II модуль "Как писать о государственных финансах, центральном банке и финансовом секторе".
Тренеры:
Дарья Марчак, руководительница Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики, исполнительная директорка ProZorro.Продажи;
Елена Снежко, консультантка по стратегическим коммуникациям, экс-заместительница директора Департамента коммуникаций и начальник Управления стратегических коммуникаций и связей со СМИ в НБУ.
- 12-14 ноября – III модуль "Потребительская журналистика. Коммерческие материалы против редакционных".
Тренеры:
Дмитрий Денков, главный редактор "Экономической правды";
Алина Полякова, журналистка, редакторка нативных материалов УП.
- 10-12 декабря – IV модуль "Как расширить аудиторию издания. Дата-журналистика и визуализация данных".
Тренеры:
Мария Фронощук - соучредительница и директор Platfor.ma.
Михаил Кольцов, администратор проекту STOPFAKE.ORG, преподаватель Могилянской школы журналистики.
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