Чешский перевозчик Leo Express возобновит рейсы из Праги в Ужгород и Мукачево

Чешский частный перевозчик Leo Express с 26 августа возобновляет рейсы из Праги в Ужгород и Мукачево. Это будут комбинированные рейсы – автобусами и поездами перевозчика.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Рейсы будут выполняться ежедневно с пересадкой в словацком городе Кошице, что неподалеку от украинско-словацкой границы. Из Мукачево автобус будет выезжать в 17:00, из Ужгорода – в 18:00.

На автостанцию в Кошице он будет прибывать в 22:45 – тут нужно будет перейти на железнодорожный вокзал, который расположен рядом, откуда в 23:27 будет отправляться поезд в Прагу. В чешскую столицу поезд будет прибывать в 07:42.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Праги в 13:42 и прибывать в Кошице в 22:53.

Там нужно будет сделать пересадку на автобус перевозчика, который будет отправляться с автовокзала в 23:15. В Ужгород автобус из Кошице будет прибывать в 04:00, в Мукачево – в 04:50.

Билеты на рейсы из Мукачево в Прагу стартуют от 528 крон (примерно 652 грн) и доступны в четырех категорий: эконом, эконом+, бизнес и премиум.