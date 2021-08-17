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Продажи автомобилей в мире с начала года выросли на 22%

Вторник, 17 августа 2021, 09:55
 
unsplash

По итогам семи месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 48,53 миллиона единиц, что на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в данных консалтинговой компании LMC Automotive, передает Укравтопром.

Мировым лидером по продажам автомобилей остается Китай с показателем 1,84 млн проданных машин в июле, что на 9,8% ниже показателя годичной давности.

Отмечается, что третий месяц подряд фиксируется отрицательная динамика продаж, что обусловлено сохраняющимся дефицитом полупроводников в мировом автопроме, подорожанием сырья, а также новой вспышкой коронавируса в Китае.

В США в июле было реализовано 1,28 млн автомобилей – на 3,2% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в июле снизились на 23,8% до 1 млн машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 346 тыс. единиц (-9,7%). В Южной Америке местные дилеры продали 193,1 тыс. автомобилей, что на 0,4% больше по сравнению с результатом годичной давности.

Среди крупнейших мировых авторынков также упоминается Япония (371,8 тыс. авто, -5,2%), Канада (155,9 тыс., -2,2%) и Корею (144,6 тыс., -10,2%).

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автомобили

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