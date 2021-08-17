В Украине открыт первый офис Международной ассоциации торговых центров (World Trade Centers Association, WTCA)

ФОТО: WTCA

Офис в Киеве позволит увеличить привлечение иностранных инвестиций и будет способствовать развитию украинского бизнеса.

Об этом в ходе пресс - конференции в "Укринформ" сообщил президент WTC Kyiv Валерий Мещеряков.

"Вступление Украины в Международную ассоциацию торговых центров является свидетельством того, что инвестиционный и предпринимательский потенциал страны сегодня привлекает иностранных инвесторов", - прокомментировал Мещеряков.

По его словам, открытие офиса WTCA выводит Украину в мировую бизнес - среду, как равного, полноправного игрока. WTCA - глобальное сообществом, объединяющее более 100 стран, имеет собственные офисы в 320 городах мира. В ходе брифинга было анонсировано, что в течение двух лет в Киеве построят штаб-квартиру WTC Kyiv.

Кроме того, будет создан онлайн ресурс киевского офиса, где украинские предприниматели могут принять участие в сотрудничестве с ассоциацией и получать инвестиции для развития. "Это облегчит коммуникацию между украинскими предпринимателями и мировыми финансовыми хабами, "- рассказала вице-президент WTC Kyiv, Юлия Ванченко.

Как сообщалось, Всемирный торговый центр в Киеве (WTC Kyiv) представляет международное сообщество, которое объединяет предпринимателей, промышленников, государственные учреждения и органы местного самоуправления, чтобы придать новый импульс экономике Украины для конкурентного развития украинских предпринимателей и бизнес-инициатив. Сегодня WTC Киев получил статус члена WTCA, что в ходе брифинга подтвердил исполнительный директор WTCA Робин ван Пуйенбрук.

Исполнительный директор WTCA Робин ван Пуйенбрук прилетел в Украину по случаю открытия WTC Киев, рассказал об опыте построения эффективных международных связей и структуре мировых финансовых хабов, а также вручил официальный сертификат от WTCA, что подтверждает статус украинского офиса.

WTCA- это международная экосистема глобальных связей и интегрированных торговых услуг, работает почти в 100 странах. Ассоциация стимулирует торговые и инвестиционные возможности для застройщиков коммерческой недвижимости, агентств экономического развития и международного бизнеса.

WTC Kyiv представляет международное сообщество, объединяющее предпринимателей, промышленников, государственные учреждения и органы местного самоуправления, чтобы придать новый импульс экономике Украины для конкурентного развития предпринимательского сообщества и бизнес-инициатив.

WTC Киев получил статус члена Ассоциации WTC, что через мировые деловые круги в более чем 330 торговых центрах и более чем 90 странах объединяет украинских предпринимателей с источниками международного финансирования, стратегическими партнерами и каналами дистрибуции. WTC Киев создает прозрачный и подотчетный механизм инвестирования, предоставляющий доступ инвесторам к сети проверенных партнеров, создавая новую конкурентную экономику в Украине.

WTC Киев - уникальная экосистема, которая интегрирована в международную сеть и мировые деловые круги и помогает украинскому бизнесу привлекать инвестиции, развивать международное партнерство и дистрибуцию.