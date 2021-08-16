МАУ начнет облетать территорию Афганистана на пути в Индию

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Рейсы компании "Международные авиалинии Украины" в дальнейшем будут следовать в Индию в обход территории Афганистана в связи с повышением риска полетов над его территорией.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе МАУ.

"Еще в прошлую пятницу авиакомпания осуществила оценку рисков полетов над территорией Афганистана в связи с ситуацией в стране. В связи с повышением уровня угрозы, МАУ решила осуществлять облет территории Афганистана на рейсах в Дели", - говорится в комментарии.

Такое решение приняли и ряд других авиакомпаний, в том числе Air France и Lufthansa.

Аэропорт афганской столице не принимает коммерческие рейсы с 15 августа.

Как известно, страны ЕС закрывают свои посольства в Афганистане и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибану", контроль над аэропортом взяли силы США. Некоторые люди пытаются цепляться за самолеты, не давая им взлететь.

СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщают о гибели как минимум 5 человек.

В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана. По данным МИД Украины, в Афганистане остаются до 50 граждан Украины, дипломаты уточняют, кто из них желает эвакуироваться.