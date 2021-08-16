NASA ищет добровольцев провести год в условиях, приближенных к марсианским: каковы требования
NASA объявила о наборе желающих для участия в серии миссий Crew Health and Performance Exploration Analog - миссии будут "имитировать пребывание на поверхности Марса".
Об этом пишет Forbes.
Отмечается, что цель таких миссий - лучшая подготовка к предстоящим миссиям NASA на Марс.
В частности, 3 команды по 4 члена экипажа проведут год в условиях, приближенных к марсианским.
Так, они будут проживать в напечатанном на 3D-принтере изолированном модуле Mars Dune Alpha площадью 1700 квадратных футов.
"Во время миссии экипаж будет проводить имитационные выходы в космос и предоставлять данные о различных факторах, в частности, о физическом и психическом здоровье и работоспособности", - пишет издание.
"Для получения точных данных среда обитания будет максимально приближенной к Марсу, включая ограниченные ресурсы, изоляция, значительные нагрузки и выход из строя оборудования", - добавляет Forbes.
Cреди задач экипажа - моделирование выхода в космос, научные исследования, физические упражнения, работы по техническому обслуживанию, обмен сообщениями.
Сообщается, что программа осветит оперативные вызовы и определит проблемы физического и психического здоровья, с которыми будущие космонавты могут столкнуться в полетах.
При этом, программу запустят осенью 2022 года в Техасе (США).
Среди требований к кандидатам:
- заявку могут подать граждане США в возрасте от 30 до 55 лет (некурящие);
- кандидат должен владеть английским и быть "мотивированным";
- степень магистра и минимум 2 года практического опыта в сфере STEM: инженерия, математика, биология, физика или информатика;
- опыт в пилотировании самолетом (2 года работы или 1000 часов управления).
Экономическая правда
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