NASA ищет добровольцев провести год в условиях, приближенных к марсианским: каковы требования

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NASA объявила о наборе желающих для участия в серии миссий Crew Health and Performance Exploration Analog - миссии будут "имитировать пребывание на поверхности Марса".

Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что цель таких миссий - лучшая подготовка к предстоящим миссиям NASA на Марс.

В частности, 3 команды по 4 члена экипажа проведут год в условиях, приближенных к марсианским.

Так, они будут проживать в напечатанном на 3D-принтере изолированном модуле Mars Dune Alpha площадью 1700 квадратных футов.

"Во время миссии экипаж будет проводить имитационные выходы в космос и предоставлять данные о различных факторах, в частности, о физическом и психическом здоровье и работоспособности", - пишет издание.

"Для получения точных данных среда обитания будет максимально приближенной к Марсу, включая ограниченные ресурсы, изоляция, значительные нагрузки и выход из строя оборудования", - добавляет Forbes.

Cреди задач экипажа - моделирование выхода в космос, научные исследования, физические упражнения, работы по техническому обслуживанию, обмен сообщениями.

Сообщается, что программа осветит оперативные вызовы и определит проблемы физического и психического здоровья, с которыми будущие космонавты могут столкнуться в полетах.

При этом, программу запустят осенью 2022 года в Техасе (США).

Среди требований к кандидатам:

заявку могут подать граждане США в возрасте от 30 до 55 лет (некурящие);

кандидат должен владеть английским и быть "мотивированным";

степень магистра и минимум 2 года практического опыта в сфере STEM: инженерия, математика, биология, физика или информатика;

опыт в пилотировании самолетом (2 года работы или 1000 часов управления).

Экономическая правда