"Перспектива, а не далекие планы": "АвтоКрАЗ" работает над выпуском электромобилей

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Автопроизводитель "АвтоКрАЗ" работает над выпуском электромобилей - это "перспектива, а не дальние планы".

Об этом заявил гендиректор ЧАО "АвтоКрАЗ" Роман Черняк, пишет издание "Кременчугская газета".

"Все идет к электрической тяге. Тяга уже идет в армию, коммерческие автомобили, и мы над этим работаем. В этой концепции стоят электрические грузовые автомобили, электрические автобусы и электрические коммерческие автомобили эконом-класса", - рассказал он.

"Мы электроавтомобили никогда не выпускали, но сейчас работаем с проектантами над этим. В планах акционеров и руководства завода это есть и это большой шаг вперед, и большая наша надежда", - добавил Черняк.

Напомним:

Раньше "АвтоКрАЗ" заключил трехлетний контракт на поставку грузовиков для армии США.