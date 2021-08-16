Китай поставил под угрозу глобальную торговлю – медиа

bbc

Китай закрыл один из терминалов порта Нинбо-Чжоушань после выявления случая заражения сотрудника COVID-19, что ставит под угрозу цепочки поставок, а также глобальную торговлю в целом.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что Нинбо-Чжоушань является третьим в мире портом по грузообороту. Операции терминала Мэйшань были приостановлены 12 августа.

Согласно данным консалтинговой компании GardaWorld, через Мэйшань проходит порядка 25% всех грузов порта Нинбо-Чжоушань. Приостановка работы терминала может иметь серьезные негативные последствия для объемов обработки и транспортировки грузов.

Это уже второй за последние несколько месяцев случай частично приостановки работы китайского порта из-за коронавируса. В конце мая порт Яньтянь в Шэньчжэне был закрыт почти на месяц, что привело к накапливанию запасов товаров у производителей, а также росту стоимости фрахта до рекордных уровней.

Остановка работы терминала Мэйшань на длительное время может оказаться особенно болезненной для мировой экономики, поскольку объемы морских грузоперевозок традиционно увеличиваются ближе к концу года, когда бизнес начинает готовиться к периоду рождественских праздников.