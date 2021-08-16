МХП в первом полугодии 2021 заплатил 2,4 млрд налогов

Агроіндустріальний холдинг МХП за період січень-червень 2021 року перерахував до бюджетів всіх рівнів понад 1,8 млрд грн податків та зборів. Ще понад 600 млн грн компанія спрямувала на виплату єдиного соціального внеску. Загальна сума податків, зборів та внесків склала 2,4 млрд, що на 28% (або 524 млн грн) більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Повідомляється, що розмір податків МХП до державного бюджету становить 941 млн грн, зокрема:

військовий збір – 63,6 млн грн;

ПДВ – 698,4 млн грн;

ПДВ на митниці – 120,9 млн грн;

податок на прибуток – 58 млн грн.

Водночас до місцевих бюджетів надійшло 876 млн грн податків:

ПДФО 778,6 млн грн;

плата за землю – 52.7 млн грн;

єдиний податок 4 група – 31 млн грн;

екологічний податок і надра – 4,9 млн грн;

інші – 8,9 млн грн.



В компанії відзначають, що у порівнянні з 2020 рік ПДФО зріс на 17% (115 млн грн). Крім цього, суттєвого зростання зазнав єдиний соціальний внесок МХП, який спрямовується до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування України. Так, показник ЄСВ цього року – 606,8 млн грн. Це на 12% (66 млн грн) більше за цифри першого півріччя 2020 року.

Як повідомлялося раніше, протягом 2017-2020 МХП років сплатив до бюджетів всіх рівнів 15,8 млрд гривень, з яких 5,5 млрд грн отримали місцеві бюджети.