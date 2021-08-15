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Twitter приостановил верификацию профилей

Воскресенье, 15 августа 2021, 18:00
 
unsplash

Социальная сеть Twitter приостановила на несколько недель новые верификации профилей (голубые флажки рядом с именем) после того, как в июле признала ложную верификацию нескольких ботов как реальных людей.

Об этом сообщает The Verge, публикация Twitter.

В компании заявили, что приостанавливают программу верификации для того, чтобы улучшить ее. Уже поданные заявки сеть продолжит рассматривать приостановлена только подача новых. В комментарии изданию Twitter добавил, что возобновит программу за несколько недель.

Накануне, в июле, соцсеть признала, что ошибочно обозначила аутентичными несколько фейковых профилей, которые могли быть частью сети ботов.

Это также не первый раз, когда соцсеть приостанавливает верификацию пользователей. Недавно в 2021 году Twitter перестал выдавать "флажки" за большого количества запросов.

Экономическая правда

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