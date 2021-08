Twitter приостановил верификацию профилей

Социальная сеть Twitter приостановила на несколько недель новые верификации профилей (голубые флажки рядом с именем) после того, как в июле признала ложную верификацию нескольких ботов как реальных людей.

Об этом сообщает The Verge, публикация Twitter.

В компании заявили, что приостанавливают программу верификации для того, чтобы улучшить ее. Уже поданные заявки сеть продолжит рассматривать приостановлена только подача новых. В комментарии изданию Twitter добавил, что возобновит программу за несколько недель.

We’ve temporarily hit pause on rolling out access to apply for Verification so we can make improvements to the application and review process.



For those who have been waiting, we know this may be disappointing. We want to get things right, and appreciate your patience.