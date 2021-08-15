Ford и General Motors судятся из-за названия своих автопилотов

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Автопроизводители Ford и General Motors судятся в США за якобы схожие названия систем автоматического управления авто – "BlueCruise" и "Super Cruise" соответственно, в GM заявляют о нарушении авторских прав.

Об этом пишет The Verge.

Сначала, в июле, General Motors обратилась в суд с обвинением компании Ford в нарушении авторских прав в названии "BlueCruise". Автопроизводитель считает, что словосочетание слишком похоже на название его системы автопилота "Super Cruise", представленного в 2017 году, а также на название "дочки" компании - Cruise.

В Ford считают, что термин сruise (с английского - путешествовать, курсировать) в течение последних 50 лет активно используется для обозначения функций помощи водителю (например, круиз-контроль).

"Потребители ассоциируют понятие "круиз" с функцией в своем транспортном средстве, которая выполняет часть водительских задач или помогает им в управлении автомобилем, и они не связывают этот термин с одной компанией или брендом", - отмечает Ford в своей жалобе.

Теперь Ford обратился в окружной суд Сан-Франциско с ходатайством об отказе GM в рассмотрении их иска. В компании считают, что претензии General Motors по товарным знакам является "бессмысленными и несерьезными".

Кроме того, что Ford обратился в суд по отказу в рассмотрении дела GM, он подал ходатайство в Управление патентов и товарных знаков США об отмене торговых марок GM "Круиз" и "Супер круиз".

Экономическая правда