Стоимость крипторынка снова достигла 2 триллионов долларов
Воскресенье, 15 августа 2021, 16:16
Общая оценка рынка криптовалюта снова пересекла отметку в 2 триллиона долларов в результате роста Bitcoin и других криптоактивов.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на CoinGecko, Coindesk.
Так, Bitcoin 14 августа поднялся до 48 152 тысяч долларов - рекорда с 16 мая. Впоследствии котировки вновь начали снижаться. Ether тоже рос 14 августа и достиг отметки в 3329 долларов.
Увеличилась в стоимости также криптовалюта Cardano, которая сейчас является третьей самой популярной после Bitcoin и Ether. Ее оценка за неделю выросла на 47%.
Кроме того за неделю выросли XRP (на 61%) и Dogecoin (на 18%).
Экономическая правда
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