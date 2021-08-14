Марсоход Perseverance не смог собрать образцы грунта

Марсоход NASA Perseverance провалил первую попытку сбора образцов грунта.

Об этом сообщает Science Alert.

На прошлой неделе марсоход впервые просверлил в поверхности Красной планеты небольшое отверстие размером с палец. Но трубка для забора образцов оказалась пустой.

Science Alert

Команда миссии в течение нескольких дней анализировала фотографии, сделанные Perseverance, и пришла к выводу, что марсианская порода превратилась в пыль или "распалась на более мелкие фрагменты".

По словам ученых, материал был недостаточно плотным для образования керна.

Теперь команда миссии намерена отправить марсоход в другой регион, песчаную область под названием Seitah, где он сможет взять образцы другого типа пород. По мнению исследователей, осадочные породы здесь больше похожи на образцы, на которых проводилось испытание системы отбора проб на Земле.

Ученые также подчеркивают, что провал с первой попыткой забора проб не был технической проблемой. Perseverance сделал все, что предписывал алгоритм. Он использовал абразивный инструмент для удаления пыли на дне древнего озера, в котором когда-то могла существовать жизнь.