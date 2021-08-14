Экологическая инспекция проверит предприятия, которые могут загрязнять воду

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Государственная экологическая инспекция Украины проведет внеплановые проверки предприятий по всей Украине, которые работают в прибрежно-защитных полосах водных объектов.

Источник: глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малёваный

Прямая речь Малеваного: "В ближайшее время Госэкоинспекция должна начать проведение внеплановых проверок предприятий по всей Украине, которые осуществляют деятельность в прибрежно-защитных полосах водных объектов, а также крупнейших загрязнителей водных ресурсов.

Ожидаем, что правоохранительные органы – прокуратура, СБУ, полиция – будут оперативно реагировать в случае предоставления ГЭИ информации о признаках уголовных нарушений, а также при недопуске. Это позволит оперативно обеспечить начало расследования дела и его доведение до конца.

Надеюсь, что эффективная работа с обеих сторон и продуктивное сотрудничество позволят обеспечивать защиту окружающей среды!".

Детали: В Госэкоинспекции 13 августа обсудили с представителями прокуратуры расследования экологических нарушений на территории Херсонской области.

Особое внимание сосредоточили на вопросе незаконной добычи полезных ископаемых. В частности, речь идет о водных ресурсах, так как происходит забор термальных вод с незаконным бурением скважин.

Еще одна проблема – сбросы недостаточно очищенных сточных вод из коммунальных и промышленных предприятий.

Сейчас прокуратура рассматривает 3 уголовных производства по этому направлению.

Украинская правда