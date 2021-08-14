Аэропорт "Житомир" принял первый международный рейс: прилетели два человека

Госпогранслужба

12 августа в международном пункте пропуска в аэропорту Житомир был оформлен первый самолет.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Первый самолет, который оформили украинские пограничники, – из США. На борту находилось двое граждан Украины. Самолет примет участие в KOROLОV AVIA FEST 2021, который пройдет в Житомире.

Напоминаем:

Аэропорт "Житомир" открыли в 1939 году, однако после 1990 года он перестал принимать рейсы, из-за чего в 2011 году у него забрали Сертификат гражданского аэропорта.

Восстановить сертификат удалось в 2015 году, а в 2016 году аэропорт принял первый (технический) рейс после 25 лет простоя.

В 2020 году аэропорт получил разрешение на принятие международных рейсов.