Аэропорт "Житомир" принял первый международный рейс: прилетели два человека
12 августа в международном пункте пропуска в аэропорту Житомир был оформлен первый самолет.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Первый самолет, который оформили украинские пограничники, – из США. На борту находилось двое граждан Украины. Самолет примет участие в KOROLОV AVIA FEST 2021, который пройдет в Житомире.
Напоминаем:
Аэропорт "Житомир" открыли в 1939 году, однако после 1990 года он перестал принимать рейсы, из-за чего в 2011 году у него забрали Сертификат гражданского аэропорта.
Восстановить сертификат удалось в 2015 году, а в 2016 году аэропорт принял первый (технический) рейс после 25 лет простоя.
В 2020 году аэропорт получил разрешение на принятие международных рейсов.
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